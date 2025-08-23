- Home
- Astrology
- Festivals
- ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಂತೆ … ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತೆ
ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಂತೆ … ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತೆ
ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆತ್ಮವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ? ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಆತ್ಮವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ
ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯ. ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುಃಖವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ, ಅವನ ಆತ್ಮವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ 13 ನೇ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ
ನಾವು ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 13 ನೇ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮವು ಪಿಶಾಚಿ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ, ಯಮರಾಜನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಯಮರಾಜನ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಸತ್ತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ್ಮವು ದುಃಖಿತವಾಗುತ್ತದೆ
ಸತ್ತ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸತ್ತ ಆತ್ಮವು ಸಹ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದುಃಖಿತನಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮವು ನೋಯುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಿಂಡ ದಾನವು ಸತ್ತ ಆತ್ಮದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಪಿಂಡ ದಾನವು ಆತ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಪಿಂಡ ದಾನವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಡ ದಾನದ ಮಹತ್ವ
ಆತ್ಮವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುವ ಪಿಂಡ ದಾನವು ಸತ್ತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.