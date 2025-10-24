2026 ರ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿ, ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ
2026 lucky rashi shani rahu ketu guru planet transits ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
2026ನೇ ವರ್ಷವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
2026 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಧೈಯಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಗ್ರಹಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರ ವರ್ಷವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಬಂಧವೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಧನು
2026 ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.