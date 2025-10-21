- Home
- ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
annual horoscope yearly predictions for aries taurus gemini cancer leo virgo ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದೀಗ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.