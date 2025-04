ದಪ್ಪ ಪೃಷ್ಠದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತು: ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡದ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!

Read Full Gallery

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾದ ಪೃಷ್ಟವನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಆಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಯು ಈ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇದರ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.



ಏಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ

ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್

ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಜಿಮ್ ಉಡುಪುಗಳು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಶೇಪಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಈ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ದಪ್ಪವಾದ ದೇಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೃಷ್ಟ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾದವು.

2000ರ ದಶಕದಿಂದ, ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಉದಾ., "Keeping Up with the Kardashians") ದಪ್ಪವಾದ ಪೃಷ್ಟವನ್ನು ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉದಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರಣವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹರಡಿತು.