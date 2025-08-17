ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್ರವರ 'ಸ್ಪೈ' ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ವಾರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಆರನೇ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಈವರೆಗೆ 142.35 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
Image Credit : instagram
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್
2012 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಎಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 75 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 335 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.
Image Credit : instagram
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್
2017 ರ 'ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರ 130 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 565 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.
Image Credit : instagram
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್
2019 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ವಾರ್' ಚಿತ್ರ 170 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 475.62 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.
Image Credit : instagram
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್
2023 ರ 'ಪಠಾಣ್' ಚಿತ್ರ 250 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 1050.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.
Image Credit : instagram
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್
2023 ರ 'ಟೈಗರ್ 3' ಚಿತ್ರ 300 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 466.63 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.
Image Credit : instagram
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರ 400 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 142.35 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
