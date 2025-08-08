ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ & ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ 'ವಾರ್ 2' ಸೆನ್ಸಾರ್ ರೀವ್ಯೂ ಏನಂತಿದೆ?
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೋಡಿ ನಟಿಸಿರೋ ವಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ಜೋಡಿ ನಟಿಸಿರೋ ವಾರ್ 2
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರೋ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ವಾರ್ 2. ಆಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ವೈ.ಆರ್.ಎಫ್ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಭಾಗ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಾಯಕಿ. ಇಬ್ಬರೂ ದೇಶಭಕ್ತ ಸೈನಿಕರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ 2 ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪೂರ್ಣ
ಇಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್. ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಯು/ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವಾರ್ 2 ರನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು?
3 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ 2 ಗಂಟೆ 53 ನಿಮಿಷ ಇರಲಿದೆಯಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸಿನಿಮಾ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದವು
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಕಥೆ ಹೇಗಿದ್ರೂ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು, ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ಅಭಿನಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ವಿಷ್ಯುವಲ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆಯಂತೆ.
ಕೂಲಿ X ವಾರ್ 2
ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಕೂಲಿ'. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ.