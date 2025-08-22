ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ & ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ 'ಸರ್ ಮೇಡಂ' ಈಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಹುದು.. ನೀವ್ ರೆಡಿನಾ?
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಜೋಡಿ ನಟಿಸಿರೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಸರ್ ಮೇಡಂ' ಈಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬಹುದು, ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
15
Image Credit : Instagram/Nithya Menen
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಸರ್ ಮೇಡಂ'
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು. ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಕೂಡ ಚక్క ಚಕ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ 'ಸರ್ ಮೇಡಂ' (ತಮಿಳಿನ 'ತಲೈವನ್ ತಲೈವಿ') ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 25 ರಂದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
25
Image Credit : Instagram/Nithya Menen
90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ
ತೆಲುಗಲ್ಲಿ 'ಸರ್ ಮೇಡಂ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ 90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 25 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ.
35
Image Credit : X
ಕಥೆ ಏನಂದ್ರೆ...
ಹೀರೋ ತನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಿಜಯ್ ಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
45
Image Credit : x
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ
ಒಮ್ಮೆ ವಿಚ್ಛೇದನದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾದ್ರಾ? ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದ ಕಥೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ.
55
Image Credit : social media
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಥಿಯೇಟರ್ & ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ
ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಟಿಸಿರೋ 'ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ' ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಂದ ಜೀ5 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅನುಪಮಾ ನಟಿಸಿರೋ 'ಪರದಾ' ಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
