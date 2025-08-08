- Home
- Entertainment
- Cine World
- ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಆರೋಪ: ಬ್ರಿಟನ್ ವೈದ್ಯೆಯ ಟ್ವೀಟ್ ಸಂಚಲನ
ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಆರೋಪ: ಬ್ರಿಟನ್ ವೈದ್ಯೆಯ ಟ್ವೀಟ್ ಸಂಚಲನ
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗೀನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಡಾ. ರಮ್ಯ ಮೋಹನ್ ಅನ್ನೋರು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋ, ವಿಲನ್, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿರೋದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಡಾ. ರಮ್ಯ ಮೋಹನ್ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು.
ರಮ್ಯ ಮೋಹನ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೋವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ರಮ್ಯ ಮೋಹನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರಮ್ಯ ಮೋಹನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.