ಈ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮೂರು ಹೃದಯಗಳು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು; ಏನಾಯ್ತು ಆಗ..?
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ. ಆರು ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ, ಟೋನ್ಡ್ ಬಾಡಿ.. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟೌಟ್ ಪ್ರಭಾಸ್. ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
- FB
- TW
- Linkdin
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನ
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್, ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ.. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆ, ಸಲಾರ್, ಕಲ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಫಾರ್ಮ್ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಸ್.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎ.ಡಿ. ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಾಸಾಬ್, ಫೌಜಿ (ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ) ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭ
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಈಶ್ವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. "ಈಶ್ವರ್ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಈ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮೂರು ಹೃದಯಗಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂತು. ಆಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ‘ಯಸ್’ ಅಂದರು. ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು," ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೇಜ್
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2002 ರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಪ್ರಭಾಸ್, ನಂತರ ವರ್ಷಂ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಬಂತು. ನಂತರ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಸ್, ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಭಾಸ್ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ‘ರಾಜಾಸಾಬ್’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ತಂಡ. ರಾಜಾಸಾಬ್ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಫೌಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಾರ್ 2 , ಕಲ್ಕಿ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.