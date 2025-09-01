ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು; ಕಾರಣ ಈಗ ಬಹಿರಂಗ!
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸೆಟ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಪವನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಗಳು, ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಸಹಜ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಳ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು, OG, ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಪವನ್ ಬಿಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇಡಿಯಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮೊದಲು ಸುಮಂತ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪವನ್ಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ಪವನ್. ಪೂರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪವನ್ಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪವನ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಈ ಅವಕಾಶ ರವಿತೇಜಗೆ ಸಿಕ್ತು. ೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಇಡಿಯಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ರವಿತೇಜರನ್ನ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಮಾಡಿತು.
ಅಮ್ಮ ನಾನ್ನ ಓ ತಮಿಳ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಪವನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರೆದಿದ್ರು ಪೂರಿ. ಕಿಕ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಥೆ ಪವನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಂತರ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ರವಿತೇಜಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರವಿತೇಜಗೆ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ತು.
ಗುಣಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಪವನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಥೆ ಪವನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜು ಮಹೇಶ್ಬಾಬುಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹೇಶ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಕ್ಕಡು ಮಹೇಶ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಬರೆದ ಕಥೆ ಇದು. ಪಾರ್ಥು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪವನ್ರನ್ನ ಅనుకుಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪವನ್ಗೆ ಕಥೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅತಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ - ಮಹೇಶ್ ಕಾಂಬೊಗೆ ಮೊದಲ ವಿಜಯ.
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲು ಪವನ್ಗೆ ಆಫರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು. “ఎవడు కొడితే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో వాడే పండుగాడు” ಡೈಲಾಗ್ ಪವನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಡೇಟ್ಸ್ ಸರಿ ಹೋಗದೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಪೋಕಿರಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು.
ಅಂಡರ್ಕವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ನಟಿಸಿದ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಪವನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿದ್ರು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್. ಪವನ್ಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ, ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ರವಿತೇಜ ಮಾಡಿದ ಮಿರಪಕಾಯ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋಕೆ ಚಿన్నೋಡಿ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲು ಪವನ್ಗೆ ಆಫರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪವನ್ಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರು. ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೀತಮ್ಮ ವಾಕಿಟ್ಲೋ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚೆಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಹೇಶ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ತು.
