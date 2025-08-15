ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಕಸ್ತೂರಿ 1991 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜಾ ಅವರ 'ಆತ್ತಾ ಉನ್ ಕೋಯಿಲಿಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕಸ್ತೂರಿಗೆ 'ಇಂಡಿಯನ್', 'ಸೆಂತಮಿಳ್ ಪಟ್ಟು', 'ಅಮೈತಿಪಡೈ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ 'ತಮಿಳ್ ಪದಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಈ ನಡುವೆ, ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೂರದರ್ಶನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು.
ಆದರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಕೊಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಚೆನ್ನೈನ ವள்ளುವರ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಮಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಯಿನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಯಿನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮತ್ತು ನಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ನಮಿತಾ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಇಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಮಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೆಪ್ಸಿ ಶಿವ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮತ್ತು ನಮಿತಾ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.