ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರದ ಓಟ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಂತೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅಭಿನಯದ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರದ ಎದುರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ವಾರ್ 2' ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು. ಈ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ 'Sacnilk' ನ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರವು ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು, ಅಂದರೆ ತನ್ನ 15ನೇ ದಿನದಂದು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದ ನಂತರ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ದಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ.
11ನೇ ದಿನದಂದು 1.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ನಂತರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರ 0.47 ಕೋಟಿ, ಮಂಗಳವಾರ 0.43 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ 0.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಇದೀಗ 51.94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು, 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇವಲ 16.15% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 14.07% ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 18.23% ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ:
'ಜೆರ್ಸಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ತಿನ್ನನೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಕವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ, ಸತ್ಯ ದೇವ್, ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.