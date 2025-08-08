16 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದು 10 ಕೋಟಿ.. ಟಾಲಿವುಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನಟರನ್ನ ನೋಡಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಹಿಸದ ಲಾಭಗಳು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಏನದು ಸಿನಿಮಾ?
ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡಿಜಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾಲೋಕ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಜೆಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಆದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಕಮಿಡಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 16 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಿತಕಿತಲು ಪೆಟ್ಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಕಿತಕಿತಲು. ಈ.ವಿ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಅಲ್ಲರಿ ನರೇಶ್ ಹೀರೋ, ಲೇಡಿ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಗಿಸಿ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರೂ ತರಿಸಿತ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಡ, ಅವಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಕಥೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಗು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಲೇಡಿ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತಕಿತಲು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ''ಎವడిಗೋಲ ವಾಡಿದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ.ವಿ.ವಿ. ಸರ್ ಕರೆದ್ರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಕಮಿಡಿಯನ್, ನನ್ನ ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂದ್ರು. ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನರೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎವಡಿಗೋಲ ವಾಡಿದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ, ನೀವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಸಲು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶಾಕ್ ಆದ್ರು. ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.'' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್.
ಅವಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನು ಅಂದ್ರು..
''ನನ್ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನು? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ಅಂತ ಈ.ವಿ.ವಿ. ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಗೀತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯದಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ತರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಮಾತೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ತಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಆದರೆ ಈ.ವಿ.ವಿ. ಸರ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.''
16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ಲಾಭ
ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ''ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಈ.ವಿ.ವಿ. ಸರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನೂ ಮಾರಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ 16 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ರೆ, 10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲಾಭ ಬಂತು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.'' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್.
ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ರನ್ನ ಅಳಿಸಿದ ನರೇಶ್
''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿವ್ಯೂಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರು. ಒಬ್ಬರು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲರಿ ನರೇಶ್ ತರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತರ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಗಿರಿಬಾಬು ಸರ್ ಕೂತಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ನರೇಶ್ ಇದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಗಿರಿಬಾಬು ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ನಿನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನರೇಶ್ ಎದ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನನಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು.'' ಹೀಗೆ ಕಿತಕಿತಲು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಗೀತಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.