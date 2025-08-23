- Home
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ನಾವಂದುಕೊಂಡರೂ ಅವರೂ ಸಿಂಪಲ್ಲಾದ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಹಾರ
ಫುಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏನೇ ಚೆಂದದ ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದುಬಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರಾದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ತಾಣಗಳಿದ್ದು, ಅವ್ಯಾವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ…
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಶಾರುಖ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ಚಂದ್ನಲ್ಲಿ ಚೋಲೆ ಭತುರೆ ಮತ್ತು ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಂತೆ ವಾಲಿ ಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಠಾಗಳನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜುಹುವಿನ ಆನಂದ್ ಸ್ಟಾಲ್ನ ವಡಾ ಪಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ರಿಸೊಟ್ಟೊಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ದೆಹಲಿಯ ದಿ ಒಬೆರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಸ್ಕನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕರೀನಾ. ಚಾಟ್ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಪ್ಪಾಕಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೀನಾ ಮುಂಬೈನ ಎಲ್ಕೊ ಪಾನಿ ಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರುಚಿಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಾಟ್ಗೆ ಫೇಮಸ್.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್
ರಣವೀರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಂಧಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ದಾಲ್ ಪಕ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿ ಕಡಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಸಿಂಧ್ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಕೊಲಾಬಾ ಜಂಟಿಯಿಂದ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ, ಕ್ಯಾನನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಗೆ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳ ಮುಂಬೈನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಿಸ್ಟ್ರೋ, ಇದು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್. ದೆಹಲಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಜ್ನು ಕಾ ತಿಲಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಮೊಮೊಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಟಿಆರ್ನಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ
ಮಲೈಕಾ ಥೇಚಾ ಪನೀರ್ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾನಿ ಪುರಿ ಅಂದ್ರೇನೂ ಬಹಳ ಒಲವು. ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೋಂ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾನಿ ಪುರಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್ ದೆಹಲಿಯ ನುವಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿರಾಟ್ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಶೈಲಿಯ ಚೋಲೆ ಭಟುರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಐಕಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್ ಲಂಡನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರಾಮ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಬ್ ಗ್ರಬ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಶ್ & ಚಿಪ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವೆಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಿಂದ್.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಜೀನ್-ಜಾರ್ಜಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಗರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ರೈಸ್ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮುಂಬೈನ ವಡಾ ಪಾವ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ.
ಕಿಮ್ ಕಾರ್ಡಶಿಯಾನ್
ಕಿಮ್ ಕಾರ್ಡಶಿಯಾನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಲಿಬುವಿನ ನೊಬುಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪೆರುವಿಯನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಪಾನೀಸ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಫರ್ಡಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಫರ್ಡಿ ಚೀಸ್ಬರ್ಗರ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಿಗಿ ಹಡಿಡ್
ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಿಗಿ ಹಡಿಡ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ತಾಣವಾದ ಕಾರ್ಬೋನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಟ್ರಫಲ್ ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಗಿಗಿ ಕೂಡ ಜೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಶೈಲಿಯ ಪಿಜ್ಜಾದ ಚೀಸೀ ಸ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಇರಲ್ಲ.