Image Credit : Su From So

ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ Su From So ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ Su From So ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. Su From So ಸಿನಿಮಾ ಬರೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.