ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಿಕಾ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2025ರ ಯುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನೀಡುವ LVMH ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ 'ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್' ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ತಾರೆ
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಯರ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ತಾರೆಯಾದರು.
ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್
ಈಗ ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾಳನ್ನು LVMH ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. "ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 2025 ರ LVMH ಅಂತಿಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರೆದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ದೀಪಿಕಾ
ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಇತರ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ, ಅವರ ಲುಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ಷಣ
ದೀಪಿಕಾ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಎಲೆನ್ ಹೊಡಕ್ವಾ ಲಾರ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಲ್ಲದ ದೇಶದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇದು ಏಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, LVMH ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ತಾನು ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಭಾರತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರು ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಯರ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮುಖವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಕರು LVMH ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಈಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರನ್ವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.