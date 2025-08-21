ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ Nivedita Gowda: ಸಿಂಗಲ್ ನಟಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋ ಕಾಲ ಬಂತಾ?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಇದೀಗ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಿರೋ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೇದಿತಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇದೀಗ ಸಕತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಟಿ. ವಿವಿಧ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಈಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೂಜು ಅಡ್ಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ನಟಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಸಕತ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ವಾಣಿ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ
ಹಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೈ, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿವೇದಿತಾ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋ ನಿವೇದಿತಾ ಮದ್ವೆ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಕಮೆಂಟಿಗರಿಗೆ ಉಗಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್
ತಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೈಗುಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಲೇ, ಈಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟಿಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇದೀಗ ಹಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಂದಿರೋದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಿರೋ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ- ಸುಸ್ವಾಗತ; ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!
ನಿವೇದಿತಾಗೆ ವರದಾನ
ಅದೇ ನಿವೇದಿತಾಗೆ ವರದಾನ. ಆಕೆಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಆಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ, ಅಷ್ಟು ಬೈಯುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು. ಹಾಟ್ ಆದಷ್ಟೂ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಂಥ ಹಲವು ನಟಿಯರು ಇದಾಗಲೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಭ್ಯತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸನ್ನಡತೆ... ಹೀಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುವ ಕಮೆಂಟಿಗರು ಯಾವುದೇ ಸಭ್ಯತೆಯ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು.
ತುಂಡುಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆ ರೀಲ್ಸ್
ಇದೀಗ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆಯೇ ತುಂಡುಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಈಕೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಧಾರಾಳ ದೇಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ನಟಿಯರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗ್ತಿರೋದು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್.
ಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಡದ ಹಾಟ್ ಅವತಾರ
ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇಂಥ ನಟಿಯರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ದೇಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಟಿಯರೂ ಫುಲ್ ಖುಷ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೆಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಜಾಯಮಾನ ಇವರದ್ದು. ಅವರ ಸಾಲಿಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಸೇರಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ.
ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಷೋನಲ್ಲಿ ನಟಿ
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸದ್ಯ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಷೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿವೇದಿತಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ತಮಾಷೆಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.