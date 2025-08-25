ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ನಟಿ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿ ಶ್ವಾಸಿಕ. ಆ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಶ್ವಾಸಿಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Youtube/ Vriddhi Cinemas
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟಿಸ್ತಿರೋ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ತಾರಾ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 27ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
Image Credit : our own
ಟೀಸರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Image Credit : Instagram/Swasika
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟ ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿ ಶ್ವಾಸಿಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಿಕ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Instagram/Swasika
ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಶ್ವಾಸಿಕ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಿಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Instagram/Swasika
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿತಿನ್ ತಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ..
ಶ್ವಾಸಿಕ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ತಮ್ಮನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ವಾಸಿಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
