- Home
- Sports
- Cricket
- ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಪ್ 10 ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಳಿವು! ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ!
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಪ್ 10 ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಳಿವು! ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ!
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಪ್ 10 ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಗಳು
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು, ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂಡಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI), ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK), ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮುಂತಾದ ತಂಡಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
1. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ - GT ಇಂದ MI (2023)
2024ರ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುನ್ನ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ MI ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾಂಡ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
2. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್: MI ಇಂದ RCB (2023)
ಹಾರ್ದಿಕ್ರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಒದಗಿಸಲು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ರನ್ನು 17.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ RCBಗೆ ನೀಡಿತು. ಇದು ದುಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2024ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ 255 ರನ್ ಮತ್ತು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್:
2022 ರಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಿಂದ 10.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ 2023 ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
4. ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ - LSG ಇಂದ RR (2024) SA
2024 ರ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುನ್ನ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. ಆವೇಶ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
5. ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್
RCB ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿತು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಲ್ 32 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.
6. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ - DC ಇಂದ MI (2020)
2020 ರ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುನ್ನ, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ 3.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. ಬೋಲ್ಟ್ ಆ ವರ್ಷ 25 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
7. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ 7.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. ಅವರು 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು DC ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು
8. ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ - RCB ಇಂದ MI (2015)
2015 ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. 2015 ಮತ್ತು 2017 ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.
9. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ - RR ಇಂದ CSK (2021)
2021 ರ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುನ್ನ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಆಲ್-ಕ್ಯಾಶ್ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತು. ಅವರು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿ CSK ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
10. ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ - RCB ಇಂದ MI (2019)
2019 ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು RCB ನಿಂದ 2.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. 2019 ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 529 ಮತ್ತು 503 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.