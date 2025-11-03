ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್, ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ !
ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಭಾರತದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 78 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶಫಾಲಿ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಜೊತೆ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 104 ರನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ 2017ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿಯ 20 ರನ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ಜೋಡಿ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ
ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ 87 ರನ್ಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಪೂನಮ್ ರಾವತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 86 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಈಗ ಶಫಾಲಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ (97, 2011), ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ (91*, 2011) ನಂತರ ಶಫಾಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಪೂನಮ್ ರಾವತ್ (86, 2017) ಮತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (82, 2003) ಇದ್ದಾರೆ.
ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
21 ವರ್ಷ 278 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಸದಾ ನೆನಪಿಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರೆ, "ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಶಫಾಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು.
ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ
ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, 28ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಆದರೂ, ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಅವರ 87 ರನ್ಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಫೈನಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮುರಿದರು.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 104 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ, ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಔಟಾದ ಮೇಲೆ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.