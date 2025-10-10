ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಕಾರು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು, 3015 ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್!
ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಸೇರಿದೆ. ಅದುವೇ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಕಾರು. ಇದು ತನ್ನ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ‘MH01FB3015’ ನಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ರೋಹಿತ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
Rohit Sharma in his new Tesla car 🚗 @ImRo45 pic.twitter.com/fjyZKgGRPF
— Pandu Dhfm _R045™ (@pokiri45) October 8, 2025
ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ‘3015’ ನಂಬರ್
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಸಮೈರಾ (30-12-2018) ಮತ್ತು ಮಗ ಅಹಾನ್ (15-11-2024) ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಗಳಿಂದ 30 ಮತ್ತು 15 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ '3015' ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನಂಬರ್ ಅವರ ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಉರುಸ್ SE ಕಾರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ.
Rohit Sharma in his new Tesla car. pic.twitter.com/VEVXlx7M3Z
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 8, 2025
ರೋಹಿತ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ BMW M5 (F1 ಆವೃತ್ತಿ), ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್ GLS 400d, ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್, ಮತ್ತು ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಉರುಸ್ SE ನಂತಹ ಹೈ-ಎಂಡ್ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಈಗ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅವರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಹೊಸ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV. ಈ ವಾಹನವು ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು..
- ವಿನ್ಯಾಸ: ಸ್ಲೀಕ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್
- ಇಂಟೀರಿಯರ್: 15.4-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 8-ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೀಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ರೂಫ್
- ಬ್ಯಾಟರಿ: 60 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 500 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 622 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್
- ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 295 bhp ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್
- ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ABS, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಟೋಪೈಲಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್
- ಬೆಲೆ: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ₹59.89 ಲಕ್ಷ, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆವೃತ್ತಿ ₹67.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ನ ಹೊಸ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.