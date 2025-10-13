IPL 2026: ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಐವರಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೇಟ್ಪಾಸ್!
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟಗಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ಗಾಗಿ ₹23.75 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಒಟ್ಟು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಗೆದ್ದು, ಏಳರಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ..
5. ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ₹3.6 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
4. ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್
ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ₹2.8 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ 11.74. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
3. ಅನ್ರಿಚ್ ನೊಕಿಯಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಅನ್ರಿಚ್ ನೊಕಿಯಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಡಕುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರನ್ನು ₹6.50 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾದರು. ಏಳು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
2. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ
ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರನ್ನು ₹1.5 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ, ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ.
1. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
2021ರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, 2024ರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರನ್ನು ₹23.75 ಕೋಟಿಗೆ ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.