ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಪಾಕ್ ಎದುರು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲ್ವಂತೆ!
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೇದರ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 9ಕ್ಕೆ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಟಿ20 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಯುಎಇ, ಓಮನ್, ಹಾಂಕಾಂಗ್ - ಒಟ್ಟು 8 ಟೀಮ್ಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇವೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ್ನು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಆಟ ಆಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕೇದರ್ ಜಾಧವ್, "ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, "ದೇಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲು. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಹದ ಆಟಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಲ್ಲ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬಾರದು" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.