ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್: ಈಕೆ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ!
2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದ್ದು ಎದ್ದ ಅವರ ಕಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್: ಅಂದು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ, ಇಂದು ಕಪ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ!
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ನಿರಾಸೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದ ರೀತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ, ಈಗ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್!
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಠೋರ ಪರಿಶ್ರಮ
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹುಡುಗರ ನಡುವೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಜೆಮಿಮಾ, ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ 24, 28 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ನಾಯು ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್: 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಔಟ್
2022ರ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಕನಸಿನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ನಟಿಸಿದರೂ, ಒಳಗೊಳಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದು ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರ ತಾಯಿ, "ಜೆಮ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ನಿನಗೆ ಈಗ ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು" ಎಂದಾಗ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಆ ಕ್ಷಣ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್: ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಒಂದು ವಾರ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯವು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್: ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದ ಕ್ಷಣ
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಗೆದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ. ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದರು.
ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಿಂತು, ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, "ಸೋಲು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.