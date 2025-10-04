ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವಿಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1- ಸಾರಾ ಟೇಲರ್
ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಲಂಡನ್ನ ವೈಟ್ಚಾಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 20, 1989 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 2006 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಾಗಿ 10 ಟೆಸ್ಟ್, 126 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 90 T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ.
2- ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್
ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜನವರಿ 2, 2001 ರಂದು ವಿಲ್ಟ್ಶೈರ್ನ ಸ್ವಿಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲ್ ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
3- ಎಮ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಬ್
ಎಮ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 1997 ರಂದು ಲಂಕಾಶೈರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಲಂಕಾಶೈರ್ ವುಮೆನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲಂಕಾಶೈರ್ ಥಂಡರ್, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಥಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
4- ಚಾರ್ಲಿ ಡೀನ್
ಚಾರ್ಲಿ ಡೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2000 ರಂದು ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ಶೈರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಸಮರ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಆಫ್-ಬ್ರೇಕ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
5- ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 1991 ರಂದು ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ಶೈರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಸರ್ರೆ, ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಟ್ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಆಫ್-ಬ್ರೇಕ್ ಬೌಲರ್. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 1, 2010 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.