ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್-ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ದಿನ ಚಹಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ 'ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ' ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧನಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಹಾಗೂ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ, 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಡಿವೋರ್ಸ್ ದಿನವೇ ಈ ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಬಾಂದ್ರಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಕಪ್ಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ 'Be Your Own Sugar Daddy' ಎನ್ನುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಚಹಲ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋದರು. ನನಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ರೀತಿಯೇನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೇ, ವಾಟ್ಸ್ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಮನ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದಿರಿ ಎಂದು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ, ಚಹಲ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬರುವಾಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಆಲಿಸಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕಳಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲರೆದುರು ನಾನು ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಹಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಆ ದಿನವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ಸಾದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.