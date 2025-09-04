ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ ಮಾರಕ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದೇಕೆ?
ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ
35 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಶಮಿಗೆ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿದೆ. ಶಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ನಾನು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಬಲ್ಲೆ, ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಆಡಬಾರದು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಶಮಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಶಮಿಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚೇತರಿಕೆಯ ನಂತರ 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಲ್ ಎಸೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿನ ವೇಗ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಮಿ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಮಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಮಿಯಂತಹ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫಾರ್ಮ್, ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.