- 2027 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಲ್ಲ: ಎಬಿಡಿ ಹೀಗಂದಿದ್ದೇಕೆ?
2027 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಲ್ಲ: ಎಬಿಡಿ ಹೀಗಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಜಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೊಬರ್ 19ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸರಣಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, "ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕೇತ. ಗಿಲ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಆಡುವುದು ಗಿಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೂರವಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ಆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ದೂರದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಡಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಬೇಕು. ದಿಗ್ಗಜರಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಂಚದಿದ್ದರೂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರೋಹಿತ್ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಗಿಲ್ಗೆ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ
ಆದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರವೂ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೊಸ ಏಕದಿನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೋಹಿತ್ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್: ವಯಸ್ಸು, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 40 ಮತ್ತು 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.
ಆಸೀಸ್ ಸರಣಿಯೇ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ?
ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯು ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಕೋಚ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುವ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿವೆ.