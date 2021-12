Urfi Javed Bold look: ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕವೇ ಡ್ರೆಸ್ ತೂತು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡು ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ನಟಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ (Urfi Javed) ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ (Instagram) ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಸ್ಲಿಟ್‌ ಪಿಂಕ್‌ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಉರ್ಫಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ (Troll) ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉರ್ಫಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್-ಔಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ಅವರು ಫೋಟೋಗೆ 'What time is it ? ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.