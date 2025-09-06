- Home
ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪತನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದಿವಂಗತ ನಟ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ನಿಧನರಾದರು. ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜೀವನವು ಸಂಚಲನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ 2000 ರಲ್ಲಿ ತೇಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದು ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ತಿರುವು.
ಅದರ ನಂತರ, ನುವ್ವು ನೇನು, ಮನಸಂತ ನುವ್ವೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದವು. ಇದರಿಂದ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ನಂತರ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರದ ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಉಳಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆಳುವಾದವು. ಸೋಲುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದರೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ.
ದಂತಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೊಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ. ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನನಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪತನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
