ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಇಬ್ಬರು ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈಗಿಲ್ಲ. ಆ ನಟರು ಯಾರೆಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಮೌಳಿ
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟ-ನಟಿಯೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರ 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾಜಮೌಳಿಗೂ ಕೆಲವು ನಟ-ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ
ನಿಧನರಾದ ನಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎನಿಸುವ 3 ನಟರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ, ಮೂವರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಎನ್ಟಿಆರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಅವರೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ
ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಂ.1, ನಂ.2 ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಿಲ್ಲ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದರು. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರ 'ಮಾಯಾಬಜಾರ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಜಾನಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಹೀರೋಗಳು
ರಾಜಮೌಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ನಿತಿನ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ರವಿತೇಜ, ನಾನಿ, ಸುನೀಲ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಡುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಆರ್ಆರ್ನಿಂದ ಆಸ್ಕರ್
ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಮೌಳಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರವಂತೂ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆ.ಎಲ್. ನಾರಾಯಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಲವು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.