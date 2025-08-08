- Home
ತಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ನೂ ಕದ್ದ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಫಟ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಚಿರು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರೀತಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜಯ ಬಾಪಿನೀಡು ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಬಾಪಿನೀಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು.
ಅರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಕದ್ದ, ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೀತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು ಅಂತ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಪಿನೀಡು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ನಾನು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿಯಾ ಅಂತ ಬಾಪಿನೀಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಬಾಪಿನೀಡು ಅವರನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಪಿನೀಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದವು. ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆತನ ಇದೆ. ಮನವೂರಿ ಪಾಂಡವುರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ ಇದ್ವಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಾಗಿ ಜನ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಿದ್ರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣ, ಹೀಗೆ ನನಗಾಗಿಯೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದೇ ನಿಜ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.