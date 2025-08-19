- Home
- Entertainment
- Cine World
- ದಾಸರಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರು: ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ್ರು!
ದಾಸರಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರು: ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ್ರು!
ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಬದಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ್ರು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೇಳೋಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
`ಆ ನಲುಗುರು` ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಕಿರೀಟಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಆಮನಿ, ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ರಾಜಾ, ಶುಭಲೇಖ ಸುಧಾಕರ್ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂರು ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಟಕಿರೀಟಿಯ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮೊದಲು ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಟ್ಲೂರಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ದಾಸರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ, ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ದಾಸರಿ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಿಸಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ದಾಸರಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ನಟಿಸೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೋಹನ್ ಬಾಬುಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಹೀಗೆ ದಾಸರಿ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಮೊದಲು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ, ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂತು.
ಈ ಕಥೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಟ್ಲೂರಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ರಾವ್. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಡೆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಮಾಡಿತು. ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ರು.