- ವಿಕ್ರಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ 'ಅಪರಿಚಿತುಡು' ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಹೋಯ್ತು?
ಶಂಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬಂದ 'ಅಪರಿಚಿತುಡು'ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ. ಚಿರು, ಬಾಲಯ್ಯ, ವೆಂಕಿ ತರಹದವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡದೇ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ನಷ್ಟ ಆಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರು.
ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರಾಜಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 'ಅಪರಿಚಿತುಡು' ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂವಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಎರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತ್ಹೋಯ್ತು. ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ವಿಕ್ರಮ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಶಂಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಪರಿಚಿತುಡು' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 2005ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸದಾ ಹೀರೋಯಿನ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 'ಅಪರಿಚಿತುಡು' ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೀರೋ. ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದೇ. ಎರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೀರೋಯಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು. ರಾಜಶೇಖರ್ 'ಅಪರಿಚಿತುಡು' ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಮ್-ಶಂಕರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟರು.
'ಅಪರಿಚಿತುಡು' ನಿಂತ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರವಿತೇಜ ಹೀರೋ ಆಗಿ 'ನೀಕೋಸಂ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರು. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹೀರೋಯಿನ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ, ಶಿವಾಜಿ ರಾಜಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು. ಈ ಮೂವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 'ಆನಂದಂ', 'ಸಂತೋಷಂ', 'ವೆಂಕಿ', 'ಅಂದರಿವಾಡು', 'ಢಿ', 'ದುಬೈ ಶೀನು', 'ರೆಡಿ', 'ಕಿಂಗ್', 'ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ', 'ದೂಕುಡು' ತರಹದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲ ಫೇಮಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲ ಕೂಡ ಡೌನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.