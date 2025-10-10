ಓಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಇದೇ!
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'OG' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ 'OG 2' ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪವನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'OG 2' ಅಲ್ವಂತೆ.
2025ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'OG'
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 'OG' ಸಾಕ್ಷಿ. ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 310 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ, ಪವನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
'OG' ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಸಕ್ತಿ
'OG' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'OG' ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ 'OG 2' ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ
ಪವನ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
'OG 2' ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ?
ಪವನ್ ಮೊದಲು ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'OG 2' ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು OG ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ.
ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಸಿನಿಮಾ?
ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು, ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಜೀತ್, ನಾನಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 'OG 2'ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.