Oscars 2022: ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ, ನಟ, ನೀರ್ದೇಶಕರು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ?

ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಸ್ಕರ್ 2022 ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 2022ರ ಆಸ್ಕರ್ (Oscars 2022) ನಾಮಿನೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಿಂದ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಎಲ್ಲಿಸ್ ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಲೆಸ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.



ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ 2022 ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು Oscar.com ಮತ್ತು Oscar.org ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

oscars 2022 some predictions for nominees in best picture actor and supporting actor categories have a look

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಕರ್ 2022 ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್, ಕೋಡಾ, ಡ್ಯೂನ್, ಕಿಂಗ್ ರಿಚರ್ಡ್, ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಡಾಗ್ ಟಿಕ್, ಟಿಕ್ ಬೂಮ್, ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಜೆಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬೆತ್, ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ.

oscars 2022 some predictions for nominees in best picture actor and supporting actor categories have a look

ಹಾಗೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಡೈರಕ್ಟರ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರ್‌ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್, ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಕೆನ್ನೆತ್ ಬ್ರನಾಗ್, ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್, ಜೇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಯನ್, ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಗ್, ರ್ಯುಸುಕ್ ಹಮಾಗುಚಿ, ಡ್ರೈವ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೊ, ಡೆನಿಸ್ ವಿಲ್ಲೆನ್ಯೂವ್, ಡ್ಯುನಿಯೊ.

ಕೆಳಗಿನ ಈ ನಟರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಡೆಮ್ (ಬಿಯಿಂಗ್ ದಿ ರಿಕಾರ್ಡೊ),

ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಕಂಬರ್ಬ್ಯಾಚ್ (ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಗ್),

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಟಿಕ್, ಟಿಕ್ ... ಬೂಮ್),

ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಕಿಂಗ್ ರಿಚರ್ಡ್),

ಡೆನ್ಜೆಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ದಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಫ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್‌ )

యాపిట్‌ టీవీ ఫ్లస్‌ ఫ్లాట్‌ ఫామ్‌ వారి `ది మీ యూ కాంట్‌ సీ` డాక్యుమెంటరీలో లేడీ గాగా ఈ సంచలన విషయాల్ని బయటపెట్టింది. శుక్రవారం ఆ డాక్యుమెంటరీ వీడియో రిలీజ్‌ అయ్యింది. ఇదిలా ఉంటే 2014లో మొదటి సారి ఈ విషయాలను పంచుకుంది గాగా. మరోసారి ఇప్పుడు వెల్లడించింది.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಯರು ಇವರು. ಒಲಿವಿಯಾ ಕೋಲ್ಮನ್ (ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್)

ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ (ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗುಸ್ಸಿ)

ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಹಡ್ಸನ್ (ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್‌)

ನಿಕೋಲ್ ಕಿಡ್ಮನ್ (ರಿಕಾರ್ಡೊ ಬೀಯಿಂಗ್)

ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ (ಸ್ಪೆನ್ಸರ್)

Bradley Cooper

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ನಟಯರು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕೂಪರ್ (ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ)

ಸಿಯಾರನ್ ಹಿಂಡ್ಸ್ (ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್)

ಟ್ರಾಯ್ ಕೋಟ್ಸೂರ್ (CODA)

ಕೋಡಿ ಸ್ಮಿಟ್-ಮ್ಯಾಕ್‌ಫೀ(ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಗ್)

ಜೇರೆಡ್ ಲೆಟೊ (ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗುಸ್ಸಿ)

oscars 2022 some predictions for nominees in best picture actor and supporting actor categories have a look