ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸದ ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಸಿದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವುಕರಲ್ಲದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಎಎನ್ಆರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಿರೂಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಜಗಪತಿಬಾಬು ನಿರೂಪಣೆಯ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮು ರಾ' ಟಾಕ್ ಷೋನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಜೀ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಂತು ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 17) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೋಮೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ANR ಅವರ ಮಗನಾಗಿರುವುದು ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅಪ್ಪನಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು, ಎಎನ್ಆರ್ ಮಗನಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು ಅವರ ಅಣ್ಣ ವೆಂಕಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ನಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅವರು ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು 'ನೀನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂಬಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ನಾಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಣ್ಣೀರು
ಅದಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ತಂದೆ ANR ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, ತಾನು ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾನು ಬದುಕಲು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ANR ಚಿನಬಾಬು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, AI ಮೂಲಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ANR ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಾದ ವೀಡಿಯೊ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾತು
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸಹೋದರ ವೆಂಕಟ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ನಾಗಸುಶೀಲ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸತ್ಯಭೂಷಣ ರಾವ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನಾಬಾಬು (ನಾಗಾರ್ಜುನ) ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ಸತ್ಯಭೂಷಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಚಿನಾಬಾಬು, ಅಮಲಾ, ಅಖಿಲ್ ಬಂದು ಸತ್ಯಭೂಷಣ್ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಸುಶೀಲಾ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ, ನಾಗಸುಶೀಲ ಅವರು ಮರುದಿನ ಹೊರಟುಹೋದರು (ಮೃತಪಟ್ಟರು) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾದರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಣ್ಣೀರು ಅಪರೂಪ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಎಎನ್ಆರ್ ನಿಧನರಾದಾಗ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.