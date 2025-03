ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರೋ ಮೌನಿ ರಾಯ್… ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ವಿರಹ ವೇದನೆ

ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ವಿರಹವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೌನಿ, "ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ (I miss my husband when we have to work in different countries and i really like these photos of us x) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.