- ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು.. ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿಲನ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು
ಮಂಚು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ವಿಲನ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಹೀರೋ ಆದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್'ನಲ್ಲಿ ಶಿಕಂಜ ಮಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು
ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಂಜ ಮಲಿಕ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು
ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಲುಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲುಕ್ಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿದೆ.
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭ
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ವಿಲನ್ ಆಗಿಯೇ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. 'ಸ್ವರ್ಗಂ ನರಕಂ' ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಪ್ಲೇಬಾಯ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
'ಭಲೇ ದೊಂಗಲು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು 'ಭಲೇ ದೊಂಗಲು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. 1976ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.