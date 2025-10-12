- Home
- ನಯನತಾರಾ ಅಲ್ಲ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ?
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಯನತಾರಾ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು? ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರುದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿತ್ತು?
ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿರುದುಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿರುದುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್, ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್, ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ನಟಸಿಂಹ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿರುದು, ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳದ್ದೇ ದರ್ಬಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದ ಹೀರೋಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಬಿರುದುಗಳು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ತೋರಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಟಿಯರಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರುದುಗಳು ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ
ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರುದುಗಳು ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರನ್ನು 'ಮಹಾನಟಿ' ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಮುನಾ ಅವರನ್ನು 'ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸತ್ಯಭಾಮ' ಅಂತ, ಜಯಸುಧಾರನ್ನು 'ಸಹಜ ನಟಿ' ಅಂತ, ವಾಣಿಶ್ರೀಯವರನ್ನು 'ಕಲಾಭಿನೇತ್ರಿ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲದ ನಟಿಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಮನ್ನಾಗೆ 'ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿದೆ. ನಯನತಾರಾಗೆ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಯನತಾರಾ
ಸದ್ಯ ಸೌತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಯನತಾರಾ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಯನತಾರಾ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಯನತಾರಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಆದ ನಟಿಯರು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಯನತಾರಾ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್
ನಯನತಾರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ. ತುಂಬಾ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಯನತಾರಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ವಿಜಯಶಾಂತಿ, 'ಪ್ರತಿಘಟನಾ', 'ವೈಜಯಂತಿ' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಭಾವನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ವಿಜಯಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂತು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನರಂತಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಈ ನಟಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವರನ್ನು 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್', 'ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್' ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್
ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಹಲವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೌತ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆ, ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೌತ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಟಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾ ದೇವಿಯವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಸ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.