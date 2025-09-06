- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಆ ನಟನ ಜೊತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ: ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್!
ಆ ನಟನ ಜೊತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ: ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್!
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
16
Image Credit : our own
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಸಿಪ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
26
Image Credit : our own
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರುಮಾಡಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಚ್ಚಟ ವಾಹನಮುಲು ನಿಲುಪರಾದು' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
36
Image Credit : our own
'ಗುಂಟೂರು ಕಾರಂ' ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೂ, ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿಕಿ ವಸ್ತುನ್ನಾಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು 'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
46
Image Credit : our own
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಈಗ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಕನ್ಯೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಜೋರಾಗಿದೆ.
56
Image Credit : our own
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಹೀರೋ ಸುಶಾಂತ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗಾಸಿಪ್ ಹರಡಿದೆ. 'ಇಚ್ಚಟ ವಾಹನಮುಲು ನಿಲುಪರಾದು' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
66
Image Credit : https://x.com/alldatmatterz_/status/1902674537071972421
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುಶಾಂತ್ ಲಗೇಜ್ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Latest Videos