ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ನಟಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
'ಉಪ್ಪೇನಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ
'ಉಪ್ಪೇನಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಬಮ್ಮನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಆ ಚಿತ್ರ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಈಗ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭರವಸೆ ಕಾಲಿವುಡ್. ಸದ್ಯ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಾ ವಾತಿಯಾರ್
ಕಾರ್ತಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ವಾ ವಾತಿಯಾರ್' ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಳನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೃತಿಯ ಕಾಲಿವುಡ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಲವ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಜೀನಿ
ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ 'ಜೀನಿ'. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.