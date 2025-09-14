ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಅನುಭವ... ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಂತ್ರ ನಟಿ ಇಲಿಯಾನಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಚೆಲುವೆ ಇಲಿಯಾನಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಇಲಿಯಾನಾ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ, ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ ಪೋಕಿರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ಇಲಿಯಾನಾ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಪ್ತ ವಿವಾಹ
ಇಲಿಯಾನಾ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಅಮೇರಿಕನ್ ನಟ ಮೈಕೆಲ್ ಡೋಲನ್ ಅವರನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಿಯಾನಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಪ್ರಸವ ಸಮಯದ ಕಷ್ಟಗಳು
ಇಲಿಯಾನಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಗುವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಅನುಭವ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ
ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಇಲಿಯಾನಾ, “ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಇಲಿಯಾನಾ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆದ ಈ ಗೋವಾ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.