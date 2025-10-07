- Home
ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸೆಳೆಯೋದು, ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಏನನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮುಗ್ಧರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲನಿಸಂ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಯರು
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹೀರೋಗಳಂತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗ್ಧರಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
`ಆರ್ಎಕ್ಸ್ 100`ನಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಲ್ ರಜಪೂತ್
‘ಆರ್ಎಕ್ಸ್ 100’ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಪಾಯಲ್ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
`ಕಾಂತಾರ 2`ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಝಲಕ್ ಕೊಟ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ.
`ಕಿಂಗ್ಡಮ್`ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಶಾಕ್
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವಾಡಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲನಿಸಂ ತೋರಿಸಿ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
`ಹರಿ ಹರ ವೀರಮಲ್ಲು`ವಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪವನ್ಗೆ ಶಾಕ್
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರಮಲ್ಲು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಮಲ್ಲು ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವಾಡಿ, ವಜ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
`ವಿರೂಪಾಕ್ಷ`ದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
‘ವಿರೂಪಾಕ್ಷ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ತೇಜ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯೇ ನಿಜವಾದ ವಿಲನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.