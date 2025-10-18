ಐಪಿಎಲ್ 2026: CSK, KKR ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗಾಗಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿದೆ ಈ ತಂಡ!
ಐಪಿಎಲ್ 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಡಿಸಿ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತೊರೆಯುತ್ತಾರಾ ಸಂಜು?
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡ ತೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜತೆ ಸಂಜು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ?
ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಲರ್ ಬದಲು ಹೆಟ್ಮೈರ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬದಲು ಪರಾಗ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಜುಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಜುಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ
ಹಿಂದೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸಂಜುಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸಂಜುಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕ, ಓಪನರ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಜುಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ಸ್
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿರುವ ಆರ್ಆರ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಇತರೆ ತಂಡಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
ಇತರೆ ತಂಡಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ಕಾನ್ವೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ನಟರಾಜನ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಮಿಲ್ಲರ್ರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದು.