- ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್? ದಿಲ್ ರಾಜು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು?
ಬಲಗಂ ವೇಣು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಎಲ್ಲಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ದೇವಿಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು.
ಬಲಗಂ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ವೇಣು
'ಬಲಗಂ' ಖ್ಯಾತಿಯ ವೇಣು ಯೆಲ್ದಂಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಸದ್ಯ ದಿಲ್ ರಾಜು ಬ್ಯಾನರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತಿನ್ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ
ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ-ದೇವಿಶ್ರೀ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿತಿನ್ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ತಮ್ಮುಡು' ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಕೈತಪ್ಪಿತು.