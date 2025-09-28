- Home
- Entertainment
- Cine World
- 'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!
'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!
'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ರವಿತೇಜ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗಿತ್ತಂತೆ.
1 Min read
15
Image Credit : Prime Video
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ 'ಪೋಕಿರಿ'
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ 'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲಿಯಾನಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
25
Image Credit : Asianet News
'ಪೋಕಿರಿ' ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಹೀರೋಗಳು
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗಿಂತ ಮೊದಲು ರವಿತೇಜ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಳಿ ಬಂತು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.
35
Image Credit : Instagram
'ಪೋಕಿರಿ'ಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್
ಮಹೇಶ್, ಪವನ್, ರವಿತೇಜ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಕಥೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
45
Image Credit : Facebook
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗಾಗಿ ಟೈಟಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಬದಲಿಸಿದ ಪುರಿ
'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಟೈಟಲ್ 'ಉತ್ತಮ್ ಸಿಂಗ್' ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಖ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ 'ಪೋಕಿರಿ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
55
Image Credit : our own
'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯೇನು?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಲಿ ಭಾಯ್, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದಂಧೆ ಮಾಡುವ ಪಾಂಡು (ಮಹೇಶ್), ಕೊನೆಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ರಿವೀಲ್ ಆಗುವುದು, ಅಲಿ ಭಾಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
Latest Videos
Related Stories