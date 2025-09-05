- Home
ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಬೇಸರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಿನೈತಾಂಡಿ ವರುವಾಯ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಮಂತಾ. ಇಬ್ಬರೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ 'ವಿನೈತಾಂಡಿ ವರುವಾಯ' ಸಿನಿಮಾದ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂತರ, 2017 ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದರು.
ಈಗ ಸಮಂತಾ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಮಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಲ್ಲಾವರದಿಂದ ಟಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಬಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಮಂತಾಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸಮಂತಾಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಸಮಂತಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, “ಏಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನಾ?” ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನಂತೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಅನುಭವ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಸಮಂತಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಘಟನೆ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಸಮಂತಾಳಿಗೆ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಮೈ ಹೋಂ ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್' ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೂರು ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.