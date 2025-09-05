- Home
- ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 300 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು?
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಒಬ್ಬ ನಟ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿಯಂತಹ ನಟರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟ ಯಾರು?
ಕರೋನಾ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಜನನಾಯಕನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 275 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ.
'ಪುಷ್ಪ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1900 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ 800 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
