- ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅವಮಾನ: ನಿರ್ದೇಶಕ ತೇಜ, ಜಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಬಹಿರಂಗ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾನ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು, ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ತರಹದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಲುಕ್ಸ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಅಳಿಯ, ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಮಗ ಆಗಿದ್ರೂ ಬನ್ನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ಚಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೇಜ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೊಸ ಹುಡುಗರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಜಯಂ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೇಜ ಮೊದಲು ಬನ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಬನ್ನಿ, ತೇಜ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತಂತೆ.
ತೇಜ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ದತ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ತೇಜ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಅಂತ ಚಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆದ್ವಿ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ರನ್ನ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಚಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿನ ಜಯಂ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಹೀರೋನ ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಸಹಜ. ನಿರ್ದೇಶಕ ತೇಜ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಚಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು 100ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಚಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ್ನ ಮೀರಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಆ ದಿನ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಜಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬನ್ನಿ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.